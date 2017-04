Popke Hoekstra erelid VV Buitenpost

BUITENPOST - Popke Hoekstra is zaterdagmiddag benoemd tot erelid van VV Buitenpost. De vrijwilliger werd voorafgaand aan de competitiewedstrijd van het eerste elftal verrast door Buitenpost-voorzitter Paul Olijve met een onderscheiding en lovende woorden.

Daarnaast is de tribune, die Hoekstra in 1992 aan de club heeft geschonken, herdoopt in de Popke Hoekstra Tribune. Verder kreeg de Buitenposter de zilveren KNVB-waarderingsspeld uitgereikt door bondsvertegenwoordiger Auke van der Horn.

Volgens voorzitter Paul Olijve komt de onderscheiding Popke toe. "Als er één iemand binnen de club het erelidschap verdient, is het Popke wel. Hij heeft zoveel voor de club gedaan en dat al decennialang. En Popke is geliefd bij iedereen." Popke Gerrit Hoekstra (05-08-1941) is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij de voetbalvereniging. Hij is waarschijnlijk het bekendste 'Blauwke' op sportpark De Swadde. Altijd prominent aanwezig bij thuiswedstrijden van het eerste elftal en altijd druk in de weer met hand- en spandiensten. Vanwege zijn langdurige vrijwilligerstaken heeft het bestuur van VV Buitenpost besloten hem te benoemen tot erelid van de vereniging.