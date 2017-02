Ponyruiters presteren goed op Fries kampioenschap

SNEEK - Zondag 12 februari was het indoor Fries kampioenschap dressuur voor pony’s in Sneek. Er werd hier door de jonge ruiters uit de regio goed gepresteerd. Maar liefst vier Friese kampioenschappen werden er behaald.

Amarens Postmus uit Ee behaalde de titel met haar beide pony’s. Met Bikkel in de klasse L2 categorie A/B en met Mentor in de klasse L2 categorie C.

Hilde Broersma uit Damwâld behaalde de Friese titel met Boefje in de klasse M1 categorie A/B.

Esther Postmus uit Ee behaalde samen met Jonkers’ Jort in de klasse M1 categorie D/E de Friese titel. Esther en Amarens zijn beide lid van de Postruiters uit Buitenpost en Hilde van it Bytling in De Westereen.

Alle combinaties mogen door deze prestaties op 11 maart Friesland vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap in Ermelo.