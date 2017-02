Podium voor turnsters van WSBF

LEEUWARDEN - Sportcentrum Kalverdijkje in Leeuwarden was zaterdag en zondag het decor voor de eerste plaatsingswedstrijd Fries kampioenschap voor turnen dames wedstrijdgroep 5.

WSBF uit Surhuisterveen kwam met vier turnsters. In categorie jeugd E waren dit Femke Pander, Inge Stienstra en Jiska Batema en bij de senioren F Kimberley Hoexum. Femke en Kimberley wisten alle twee een derde plaats te bemachtigen. Inge en Jiska stonden met een minimaal verschil net naast het erepodium, zij werden respectievelijk vierde en vijfde. Daarnaast behaalden deze turnsters al tickets voor de toestelfinale op 1 juli.

Zondag lieten Elina Sipma en Femke Kooistra hun kunnen zien in de categorie senior C en Irna van der Heide bij de junioren D. Irna won brons door het turnen van strakke oefeningen. Zij wist zichzelf eveneens in de top drie per toestel te turnen waardoor zij verzekerd is van deelname aan de toestelfinales. Femke's balkoefening werd beloond met een tweede plaats. Elina behaalde op vloer een plaats in de top vier.

De tweede plaatsing voor deze wedstrijdgroep zal plaatsvinden op 22 en 23 april in Nieuwehorne.