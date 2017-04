Open Friese kampioenschappen acrogymnastiek

SURHUISTERVEEN - De achtste editie van de Open Fries Kampioenschap Acrogym werd zaterdag door de turnvereniging WSBF georganiseerd in de Surventohal in Surhuisterveen.

Dit toernooi wordt jaarlijks gehouden voor verschillende niveaus en leeftijds categorieën; van de beginnende acrogymnasten tot en met de gevorderden in de C-lijn.

Voor de organiserende vereniging was er viermaal goud. Bij de trio's D junior betraden voor WSBF Femke Pander, Irna van der Heide en Amarins de hoogste podiumtrede met een puntentotaal van 34.40.

Het duo D-senior Eva van der Sluijs en Kim Zuur kwam vlak vóór Inge Stienstra en Yvonne Jagersma van WSBF op de eerste plaats met een puntentotaal van 34,75.

Met een puntentotaal van 33.95 haalde het trio D-senior Lotte van Sluijs, Marrit Sietzema en Sanne van der Ploeg goud. Dat laatste gold ook voor het trio in de C-lijn, Jelly Frankes, Anne Wietske Elzinga en Jente Boes met een puntentotaal van 24.70 bij de balansuitvoering, Daarnaast was er zes keer zilver en drie keer brons voor de gymnasten van WSBF.

Hercules Harkema was met vijf teams aanwezig en maar maar liefst drie prijzen mee naar huis waaronder de Friese tiltel. Het team Joukje Hoekstra en Bonnie Kiers, die tevens bij Set’m op uit Augustinusga traint, wist hier de Friese titel in de wacht te slepen.

Het team Ilse Noordstra en Irma van der Wal kreeg na een stabiele oefening een medaille voor de vierde plaats.

Ook voor het instaptrio Anouk Kooistra, Judith Veenstra en Demi Veenboer was het een succesvolle wedstrijd met een zilveren medaille.

Er werden door Set 'm op uit Augustinusga tien medailles behaald, waarvan vier gouden, twee zilveren en vier bronzen. Bij de E-junioren trio's was er een derde plaats voor Helena Boonstra, Marieke Hoogsteen en Naomi Bouma. In de categorie E-plus wisten Kirsten van den Berg en Mariska Veenstra een zilveren medaille te behalen. In de C lijn presteerden de teams van Set’ m op uitstekend. Alledina van der Merk, Klarissa van der Veen en Marrit Heegstra namen goud mee naar huis voor hun tempo-oefening. Net als Rixte de Boer en Paulien de Bruin voor hun prachtige balansoefening. Rianne Poortinga en Nina Haagsma wonnen ook goud.

Bij de E-senioren was bij Samantha Brandsma en Jannie de Beer de spanning niet te zien. Ze hadden een prachtige uitstraling tijdens hun oefening waarmee ze een bronzen medaille behaalden. In de categorie E-junioren was er ook brons voor Marrit Posthumus en Alisha van der Veen In de grote categorie E-senioren trio’s behaalde het trio Jinke van Wieren, Marijn Triemstra en Hendrike Bronsema een medaille voor de vierde plaats. Bij de categorie D-junioren duo's ging het goud en zilver ging mee naar Augustinusga. Een zilveren medaille was er voor Anne Marit van der Merk en Nienke Veenstra. En de gouden medaille was voor Sanne van den Berg en Grietsje Beerda.