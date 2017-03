Open dag skeelervereniging Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Zaterdag 1 april gaat het skeelerseizoen 2017 van start met de jaarlijkse Open Dag op de skeelerbaan aan het Blauknopke in Surhuisterveen. Iedereen is van harte welkom vanaf 13.00 uur. Tijdens deze dag is er voor alle bezoekers de mogelijkheid om actief of passief kennis te maken met deze boeiende sport.

De gratis clinics worden dit jaar verzorgd door topskeeleraar Ruurd Dijkstra. Samen met een collega zal hij de jeugd zowel de basis als de fijne kneepjes van het skeeleren proberen bij te brengen. Er is voldoende skatemateriaal aanwezig, zodat dit een mooie gelegenheid is om het een keer op de baan te proberen. Skeeleren is een sport die goed aansluit op schaatsen, dus als je van schaatsen houdt, is skeeleren misschien ook een sport voor jou.

De open dag markeert traditiegetrouw het begin van het skeelerseizoen. Bij Skeelervereniging Surhuisterveen wordt getraind op maandag, woensdag en donderdag onder begeleiding van ervaren trainers. Alle niveaus zijn van harte welkom, van beginner tot wedstrijdrijder en van jong tot oud. Je kunt ook vrijblijvend drie proeflessen volgen om te kijken of het iets voor jou is. Kijk voor meer informatie op www.skeelerverenigingsurhuisterveen.nl of op de Facebookpagina van de club.