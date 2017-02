ONT in slotfase naar remise tegen 't Fean'58

SURHUISTERVEEN – ’t Fean ’58 kon geen vervolg geven aan de 1-3 uitzege op ONT aan het begin van de competitie. Begon de ploeg uit Opeinde in tegenstelling tot de Feansters niet sterk aan de competitie, de rollen zijn inmiddels omgedraaid. ONT behoort inmiddels tot de kampioenskandidaten, ’t Fean ’58 probeert door puntjes te sprokkelen uit de onderste regionen te blijven. Het 2-2 gelijkspel was voor de thuisclub dan ook een verdienstelijk resultaat.

De wedstrijd kende twee verschillende helften. In het eerste bedrijf was de thuisclub sterker en speelden de bezoekers erg afwachtend. De tweede helft was het ONT dat het spel dicteerde. De bezoekers kwamen al na vijf minuten op voorsprong. De pas 18-jarige Dennis Bakker profiteerde van een blunder in de Feanster achterhoede (0-1). De snelle vleugelaanvaller bleek een voortdurende plaag voor de thuisclub.

Lang kon ONT echter niet genieten van de voorsprong. In de tiende minuut slalomde Erwin Tabak door de defensie en rondde dit knap af (1-1). In de zevenentwintigste minuut kwam ’t Fean ’58 zelfs op voorsprong. Een vrije trap van André van der Molen werd door Willem van Kammen doorgekopt en door Jeroen Til binnengetikt (2-1). ONT moest het hebben van de standaardsituaties. Dat resulteerde – uit een vrije trap - in een bal op de paal door Wytze Pilat. ’t Fean ’58 had voor rust de voorsprong moeten uitbreiden. Gerard Dotinga wist eerst een voorzet van Raoul Dijkstra niet binnen de palen te werken. Enkele minuten later stootte de doorgebroken Erwin Tabak op doelman Rory Bruinja.

Na de rust een onherkenbaar ONT, dat veel feller speelde. De druk werd opgevoerd en de thuisclub kwam onder zware druk. De achterhoede wist zich met moeite staande te houden. De gelijkmaker kon dan ook niet uitblijven. Al duurde het tot de achtentachtigste minuut. Uit een corner knalde Hendrik Mulder de bal keihard achter de kansloze doelman Theo van der Meer (2-2).