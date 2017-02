Meetrainavonden Biddle Survivalrun

KOOTSTERTILLE - Op 20, 23 en 27 februari en 2 maart organiseert Stichting Survival Kootstertille trainingsavonden voor onervaren deelnemers aan de Biddle Survivalrun 2017. Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de survivalsport. De trainingen vinden plaats op het trainingsterrein van Stichting Survival Kootstertille.

12 maart is het weer zover: de zestiende Biddle Survivalrun in Kootstertille. Met verschillende wedstrijdcategorieën en uitdagende hindernissen belooft het ook dit jaar weer een spektakel te worden! Naast de wedstrijdcategorieën zijn er ook de recreatieve-, ouder-kind- en Funrun. Deze runs zijn geschikt voor de minder ervaren lopers.

Voor deze minder ervaren lopers organiseert Stichting Survival Kootstertille ook dit jaar weer speciale trainingsavonden. Tijdens deze avonden worden de basistechnieken van de survival bijgebracht. De trainingsavonden zijn gratis en zorgen ervoor dat de deelnemers goed voorbereid aan de start staan.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze training kan zich opgeven via www.survival-kootstertille.nl/contact. De training start maandags om 19.00 en donderdags om 18.45 aan de Oastkern 51 in Kootstertille.