Medailles op districtswedstrijd acrogymnastiek

URETERP - In Ureterp werd zaterdag de districtswedstrijd acrogymnastiek op D- en E-niveau gehouden, waar verschillende regioclubs aan deelnemen. Zondag kwamen de deelnemers van de C-lijn in actie.

Maar liefst zes teams van WSBF uit Surhuisterveen behaalden de doorstroming naar de halve finales. Het junioren E-trio Gemma van der Werff, Ryanne Oostra en Tess de Vries werd tweede in Ureterp. Zij wisten een prachtige combi-oefening neer te zetten. Het trio Lotte van Sluijs, Sanne van der Ploeg en Marrit Sietzema sleepte bij de D-trio’s een zilveren medaille in de wacht. Zondag was het de beurt aan de C-lijnteams van WSBF. Bij de trio’s behaalde het jongst deelnemende team met Femke Kooistra, Annieck Wiersema en Alida Lindeboom ondanks wat schoonheidsfoutjes bij hun tempo-oefening een bronzen medaille.

C-duo Giada Bosma en Demi Braam van Adonis Drachten haalde met 47.010 punten een derde plaats, terwijl clubgenoten Rixt Tuinstra en Feliene Baron met een puntentotaal van 47.280 één treetje hoger mochten staan en zilver omgehangen kregen. In de categorie E-juniortrio behaalden Nynke Timmermans, Anna Peters en Thirza van der Veen de eerste plaats. In de categorie D-juniortrio kregen Tessa de Jong, Noreen van der Velden en Naomi Jongeling de gouden medaille.

Het D junior duo Anne Marit van der Merk en Nienke Veenstra van Set 'm op uit Augustinga won zilver en een ticket voor de landelijke halve finale in Zwolle.

Zondag bij de districtwedstrijd voor de Acro C-lijn was Set ‘m op wederom aanwezig.

Het duo Paulien de Bruin en Rixte de Boer toonden jury en publiek twee zeer sterke oefeningen met strakke elementen, wat een gouden medaille opleverde.

Klarissa van der Veen, Alledina van der Merk en Marrit Heegstra waren klaar voor de strijd in de grote categorie met trioteams en werden beloond met zilver.

Beide teams van Set ‘m op hebben zich geplaatst voor de landelijke halve finale.

Op niveau E-senior WG lieten Maaike Reitsma, Trienke de Vries en Geertje de Vries in het ochtendprogramma van Turnlust Hallum een prachtige oefening zien. Ze werden hiermee derde en gaan door naar de halve finale NK op 7 mei in Zwolle.

Lieke de Bruin en Margreet Oevering van SVK Kollumerzwaag plaatsten zich bij de duo's C voor de halve finale.