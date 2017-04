Medailles acroteams WSBF en Set 'm op

URETERP - Zaterdag werden de Friese kampioenschappen van acro van de categorieën E-instap en E-plus gehouden Ureterp.

WSBF uit Surhuisterveen mocht deelnemen met maar liefst vier teams, die zich geplaatst hadden voor het FK. In een deelnemersveld van maar liefst 24 teams wist het duo Yolanthe Ritsma en Jildou van Houten een bronzen medaille te behalen. Het duo Danae Kits en Ninthe Landheer werd met een miniem verschil van 0.05 vierde.

Zes teams van Set ‘m uit Augustinusga deden mee. Iris Nauta en Myrthe Bouma kwamen uit in de categorie E-plus en draaiden een keurige oefening met mooie punten voor techniek en artistiek. Ook Joukje Hoekstra en Bonnie Koers kwamen uit in dezelfde categorie. Deze dames lieten een sterke oefening zien en toonden de jury wat ze in huis hadden. Bij de prijsuitreiking werd het nog spannend. Iris en Myrthe kregen het zilver omgehangen en goud was er voor Joukje en Bonnie.

Bij de intaptrio’s kwam het jongste team van Set ‘m op uit. Ilse Postma, Lena van Dijk en Marike Zuidersma lieten de jury hun beste oefening zien. Dat werd beloond met een knappe derde plaats.