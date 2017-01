Medailleregen turntalenten WSBF

DOKKUM - Zaterdag 28 januari werden de eerste plaatsingswedstrijden gehouden voor wedstrijdgroep 2 in Dokkum. WSBF Surhuisterveen nam deel aan deze wedstrijd met maar liefs 26 turnstertjes.

Voor bijna alle turnstertjes was het de eerste officiele turnwedstrijd. Kaylen Dante Arends pakte overduidelijk het goud en Marit van der Vaart het brons in de categorie pre-instap 2 D4. In de categorie instap D4 behaalde Sanne Bouma de eerste plaats, Anouck Postma de derde plaats en kreeg Sanne Jonker, vanwege het groot aantal deelnemers in de categorie , een medaille voor de vierde plaats.

WSBF wist ook bij de aller jongste turnsters in de categorie Pre instap D5, 2 mooie medailles mee naar huis te nemen. Fiore de Vries werd beloond door de jury met een zilveren en Daphne Wassenaar met een bronzen medaille.

Aan het einde van de dag mocht, in de categorie instap D3 , Sanne van Till het hoogste podium betreden, zij turnde net als alle andere dames van WSBF een superwedstrijd. De tweede plaatsingswedstrijd voor wedstrijdgroep 2 zal plaatsvinden in eigen huis op 1 april,

In Assen werden de plaatsingswedstrijden gehouden voor de halve finale NK derde divisie turnen dames. Jiska Batema wist hier een vijfde plaats te bemachtigen en door te stromen naar de halve finale Nederlands kampioenschap.

Bij de derde plaatsingswedstrijd acrogym op D- en E-niveau in Drachten wist het E- junioren duo Gina de Haan en Kaylen Dante Arends vol overtuiging het goud in de wacht te slepen.