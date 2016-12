Lars Boom naar Centrumcross

SURHUISTERVEEN - Lars Boom staat woensdag 4 januari aan de start van de Internationale Centrumcross in Surhuisterveen. De oud-wereldkampioen heeft overeenstemming bereikt met de organisatie. Het wordt de eerste keer dat de Vlijmenaar zal rijden in het shirt van zijn nieuwe werkgever Team LottoNL-Jumbo.

Surhuisterveen is voor Boom geen onbekend terrein. Hij won de Centrumcross al in 2009. Ook in de jaren daarna stond hij verschillende keren aan de start. In 2011 eindigde Boom als derde. Hij rijdt de veldrit in Surhuisterveen in de aanloop naar het Nederlands Kampioenschap in Sint Michielsgestel op 8 januari. In de crosses wil hij proberen zijn selectie af te dwingen voor het wereldkampioenschap in het Luxemburgse Bieles op 29 januari.

Op 1 januari stapt de Brabander over van zijn huidige werkgever Astana naar Team Lotto NL-Jumbo. De Centrumcross in Surhuisterveen is de eerste wedstrijd op zijn programma na die overstap.

Eerder werd al bekend dat Marianne Vos 4 januari bij de dames aan de start zal staan. Vos won de centrumcross inmiddels zeven keer.