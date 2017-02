Laatste seizoen Jordy van Wijk

HARKEMA - Jordy van Wijk verlaat Harkemase Boys na dit seizoen. De 33-jarige middenvelder kwam in 2010 naar De Bosk en is momenteel aan zijn zevende seizoen in het rood-wit bezig.

Toen Jordy van Wijk in 2010 werk kreeg in het noorden van het land, zocht hij een club op een mooi niveau. Erik Assink, Van Wijks trainer bij Ter Leede, kende Henk de Jong, die toen trainer was bij Harkemase Boys. De overstap die Van Wijk maakte van Ter Leede naar Harkemase Boys was succesvol: hij groeide al snel uit tot publiekslieveling en met de Harkiten pakte Van Wijk mooie prijzen: drie keer de districtsbeker en vorig seizoen de titel in de Hoofdklasse C.

Na zeven prachtige seizoenen komt er dus een einde aan het tijdperk-Van Wijk bij Harkemase Boys. In die periode kwam Van Wijk tot 158 officiële wedstrijden voor de Harkiten. Van Wijk speelde eerder bij onder meer AZ, Telstar en Almere speelde. Waar Van Wijk zijn rijke carrière voortzet is nog niet bekend.