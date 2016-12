(Kerst)snertwandeling De Spitkeet

HARKEMA - De Spitkeet organiseert op Tweede Kerstdag weer een ( kerst)snertwandeling. Er zijn verschillende afstanden, een korte van ongeveer 7 kilometer, een middelste van 12 kilometer en een lange van 20 kilometer.

De routes gaan door het wandelgebied rondom Harkema. De start is tussen 10.00 en 14.00 uur bij de Spitkeet, De Dunen 3 in Harkema. De deelnemers worden uiterlijk om 17.00 uur terug verwacht. Het is een snertwandeling, dat betekent dus dat er na afloop een kop zelfgemaakte snert klaar staat. De kosten voor deelname bedragen 5 euro. Voor meer informatie over deze activiteiten zie: www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.