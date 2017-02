Keeper weg bij Boys

HARKEMA - Arjen Tolman is bezig aan zijn laatste seizoen bij Harkemase Boys. De doelman kwam in de zomer van 2015 van zondageersteklasser Bergum naar De Bosk.

In het afgelopen anderhalf jaar moest Tolman het vooral doen met optredens in beker- en oefenwedstrijden. Toch heeft hij geen spijt gehad van de stap naar Harkemase Boys. "De club is me goed bevallen, ik heb het hier tot nu toe heel erg naar m'n zin gehad en heel erg veel geleerd", vertelt Tolman.

Nu hoopt Tolman bij een nieuwe club op meer speeltijd. Wel wil hij de club, de supporters en in het bijzonder eerste doelman Erick Jansema bedanken: "We kunnen goed met elkaar opschieten, de sfeer was altijd perfect en ik heb veel van hem geleerd." Het is nog niet bekend waar Tolman volgend seizoen speelt.