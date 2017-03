Justin Kluivert in actie op De Bosk

HARKEMA - Harkemase Boys is deze week gastheer tijdens drie interlands op Sportpark De Bosk. Een ticket voor het Europees kampioenschap komende zomer in Georgië. Dat is komende week het grote doel van het Nederlands elftal onder 19 jaar. De Oranjetalenten treden van 23 tot en met 28 maart in eigen land aan voor de Eliteronde.

Onder 19 treft in de Eliteronde achtereenvolgens Finland, Oekraïne en Griekenland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de EK-eindronde. De wedstrijden worden gespeeld bij Achilles 1894 in Assen en Harkemase Boys in Harkema. Donderdag om 19.00 uur treedt Oekraïne aan tegen Griekenland op Sportpark De Bosk in Harkema en zaterdag speelt Oranje onder 19 jaar om 17.00 uur tegen Oekraïne op De Bosk in Harkema.

Coach Maarten Stekelenburg heeft hiervoor een selectie van achttien spelers geformeerd, met een aantal bekende namen uit de Eredivisie. Zoals Justin Kluivert, Rick van Drongelen, Giovanni Troupée, Ferdi Kadioglu, Sherel Floranus en Justin Hoogma.

Stekelenburg kan in deze beslissende ronde van het kwalificatietraject richting het Europees kampioenschap geen beroep doen op zijn aanvoerder Matthijs de Ligt. De 17-jarige Ajacied werd namelijk door bondscoach Danny Blind voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Donderdags en dinsdags is de entree gratis op De Bosk en zaterdags slechts 5 euro. Leden van Harkemase Boys en kinderen onder de 16 jaar mogen gratis naar binnen. Zaterdags zijn er tevens prijzen voor de mooist verklede kinderen.

Het volledige programma is als volgt:

Donderdag 23 maart 16.00 uur: Nederland - Finland Sportpark Marsdijk, Assen 19.00 uur: Oekraïne - Griekenland Sportpark De Bosk, Harkema.

Zaterdag 25 maart 14.00 uur: Griekenland - Finland Sportpark Marsdijk, Assen. 17.00 uur Nederland - Oekraïne Sportpark De Bosk, Harkema

Dinsdag 28 maart 17.00 uur: Griekenland - Nederland Sportpark Marsdijk, Assen. 17.00 uur: Finland - Oekraïne Sportpark De Bosk, Harkema.