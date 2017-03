Jordy Seepma langer bij Harkemase Boys

HARKEMA - Doelman Jordy Seepma maakt ook de komende twee jaar deel uit van de A-selectie van Harkemase Boys. De 21-jarige Seepma komt uit de eigen jeugd en zit dit seizoen voor het eerst bij de A-selectie.

De Technische Commissie van Harkemase Boys ziet in Seepma een potentiële eerste keeper. "We volgen zijn goede ontwikkeling. Jordy is een talentvolle keeper en we hebben veel vertrouwen in hem", aldus Fons van der Veen. Harkemase Boys heeft inmiddels zeventien spelers vastgelegd voor volgend seizoen.