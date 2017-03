Jorco van Hezel langer bij Boys

HARKEMA - Jorco van Hezel speelt ook volgend seizoen bij Harkemase Boys. De 28-jarige linkspoot is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen op De Bosk.

In zijn eerste twee seizoenen is Van Hezel tot nu toe in 42 officiële wedstrijden in actie gekomen. Daarin scoorde de Groninger zes keer. Van Hezel is de veertiende speler van de huidige A-selectie die zijn verblijf op De Bosk verlengt. Daarnaast heeft Harkemase Boys tot nu toe vier nieuwe spelers aangetrokken.