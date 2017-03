Jan Hooiveld (HHC) naar Harkemase Boys

HARKEMA - Harkemase Boys heeft zich versterkt met Jan Hooiveld. De 29-jarige Hooiveld kan zowel op de flanken als in het centrum van de aanval uit de voeten. Hij speelt nu nog voor tweededivisionist HHC Hardenberg.

Hooiveld is woonachtig in Assen en is in het dagelijks leven senioradviseur bij Univé verzekeringen. In zijn rijke voetbalcarrière heeft hij met ACV en WKE al tegen Harkemase Boys gespeeld. "Het waren altijd spannende wedstrijden met een leuke sfeer op De Bosk. Vooral de bekerfinale tussen Harkemase Boys en WKE staat nog goed op mijn netvlies. Het publiek was top!"

Ook de afgelopen jaren is Hooiveld regelmatig op De Bosk om een wedstrijd van de Boys mee te pakken. "Ik heb altijd prettig contact gehad met mensen binnen de club. Stiekem heb ik altijd wel gedacht: het zou toch super zijn om daar te spelen!" Hooiveld speelde met Johnny de Vries en Simon IJzerman bij WKE. "Ze hebben me verteld dat er een goede combinatie is van gezelligheid met prestatie op een zo hoog mogelijk niveau. De mensen zijn er bovendien eerlijk en dat spreekt mij aan."

De ambitieuze Hooiveld kijkt al uit naar zijn verblijf op De Bosk: "Ik wil volgend seizoen zo hoog mogelijk eindigen met Harkemase Boys en ik hoop daar zelf een belangrijk aandeel in te hebben!"