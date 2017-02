Huldiging sportkampioenen

BUITENPOST - Donderdag 2 maart worden de sportkampioenen van 2016 uit Achtkarspelen tijdens een feestelijke bijeenkomst gehuldigd.

Individuele sporters en sportteams die een nationaal of internationaal kampioenschap behaald hebben en in de gemeente Achtkarspelen wonen worden in het zonnetje gezet. De huldiging is van 17.00 tot 18.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost, aan de Stationsstraat 18. Wethouder Jouke Spoelstra zal de attenties uitreiken.