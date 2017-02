Hoofdprijzen de Heideruters

TOLBERT/HARICH - Afgelopen weekend was er een concours in Tolbert en Harich. Donderdag reed Dineke Veenstra van de Heideruters uit Harkema met haar pony Anjershof Peggy in de klasse BB naar de eerste prijs,

De jury gaf 84,5 punten voor de stijl. In de klasse B reed de combinatie wederom naar de eerste prijs met 80 stijlpunten. Rianne van der Tuin reed met Lady Sasja naar de eerste prijs in de klasse L/DE.

Zaterdag reed Ylse van der veen met haar paard Felice van Paemel naar een vierde prijs in de klasse B. De jury beloonde hun met 78 stijlpunten. In het tweede parcours reden ze naar de tweede prijs met een stijl van 82 punten.

Zondag reed Dineke Veenstra met haar andere pony Kitty naar de vijfde prijs in de klasse L/ABC. Jayda Kailola won met Amber een eerste en een tweede prijs in de klasse L/ABC.

Ylse van der Veen reed met Kings Diamond naar een derde prijs in de klasse M/CDE en

een vierde prijs in de klasse Z/CDE. Henrica Bakker reed met Time-Out naar de eerste en de vierde prijs in de klasse M/CDE Met dit resultaat kreeg ze de prijs voor beste combinatie in de klasse M.

Sanne Sanger deed met haar paard Chesto mee aan een dressuurwedstrijd in De Westereen.

Ze reden naar twee tweede prijzen met 195 en 196 punten.