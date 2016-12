Honderd competitiewedstrijden Jouke Waaksma

KOOTSTERTILLE – Vorige week speelde Jouke Waaksma Bzn in de derby tegen Drogeham zijn honderdste competitiewedstrijd in het shirt van het eerste elftal van SC Kootstertille.

De 22 jarige aanvaller debuteerde op 7 mei 2011 met een invalbeurt tegen het toenmalige Rood Geel zm. In het seizoen 2011-2012 had Waaksma een vaste basisplaats in de Tilster hoofdmacht veroverd en kwam tot zijn eerste competitietreffer. De teller staat na 100 wedstrijden op 56 doelpunten en dat zullen vast niet de laatste zijn.

Voorafgaand aan het duel tegen OKVC kreeg Jouke Waaksma uit handen van SC Kootstertille voorzitter en oom Rienk Waaksma bloemen overhandigd en het bijbehorende certificaat.