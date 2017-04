Hercules succesvol op twee wedstrijden

URETERP/KOLLUM - De meiden van Hercules Harkema waren afgelopen weekend actief op twee wedstrijden in de regio.

In Kollum waren individuele turnwedstrijden voor de niveaus D1, G en H. Hierin deed Fleur van der Meulen in de categorie jeugd 2 D1 mee. Met wat extra bonuselementen op de vloer en balk lukte het Fleur om haar concurrent te verslaan en op een tweede plaats te eindigen. Fleur is nu zeker van een plekje op het Fries kampioenschap.

Voor Jeltje de Wind, senior niveau G, was de eerste plaatsingswedstrijd minder succesvol,. Maar nu behaalde ze de eerste plaats op haar niveau.

In Ureterp deden de acrogymnasten van Hercules met drie teams mee aan dit Friese kampioenschap. De dames Joukje Hoekstra en Bonnie Kiers waren dit seizoen slecht begonnen met een val op de eerste plaatsingswedstrijd. Bij de tweede plaatsing waren ze eerste en ze gingen vol enthousiasme dit Fries kampioenschap in. Hun uitstekende oefening werd beloond met een gouden plak.