Heideruters presteren goed

TOLBERT - De Heideruters uit Harkema presteerden weer uitstekend op concoursen in Tolbert en Franeker.

Donderdag was Cristina van der Tuin op het concours in in Tolbert. Ze reed met haar paard Highflyer naar een tweede prijs in de klasse BB. De jury beloonde de combinatie met 64 punten voor de rijstijl.

Zondag was clubgenote Dineke Veenstra deelnemers op het concours in Franeker. Ze reed met haar pony Anjershof Peggy naar een eerste en een tweede prijs in de klasse B. De jury beloonde de combinatie met 74 en 76,5 punten voor de rijstijl.