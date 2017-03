Heideruters in de prijzen

TOLBERT - Ylse van der Veen van de Heideruters uit Harkema startte donderdag met haar pony Kings Diamond in Tolbert. Ze won een tweede prijs in de klasse M en een tweede prijs in de klasse Z.

Zondag startte ze met haar paard Felice van Paemel in de klasse B op een eventingwedstrijd in Middenbeemster.

Zondag startte Dineke Veenstra met haar pony Kitty in Winschoten. Op cc Roos in de regio reed de combinatie naar de tweede prijs in de klasse L. Clubgenote Henrica Bakker pakte de volle winst in de klasse M. Ze reed met haar pony Time-Out naar de eerste prijs.

Mattie van der Tuin startte op een wedstrijd in Oentsjerk. Met haar pony Prince reed ze naar de derde prijs in de klasse L. Jayda Kailola won met Amber een tweede prijs op Indoor Genemuiden in de klasse L.