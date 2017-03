Heideruters in de prijzen

GORREDIJK - Zaterdag was er een springwedstrijd in Gorredijk. Ciska Bakker van de Heideruters uit Harkema won met Flugel een tweede prijs in de klasse B. De jury beloonde de combinatie met 78 punten voor de rijstijl.

Dineke Veenstra won met haar pony Kitty een tweede prijs in de klasse L-ABC. Sanne Sangers deed in Tolbert mee aan een dressuurwedstrijd. Ze won met haar paard Chesto twee keer de eerste prijs in de B-dressuur. De jury beloonde de combinatie met 203 en 207 punten.