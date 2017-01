Heideruiters in de prijzen

SONNEGA/RODEN - De Heideruters uit Harkema vielen in de prijzen op concoursen in Sonnega en Roden.

Dineke Veenstra en haar pony Kitty reden in Roden naar de tweede prijs in de klasse L/ABCMattie van der Tuin reed met haar pony Prince naar twee tweede prijzen in de klasse B/DE.

Jayda Kailola reed met haar pony Amber naar een tweede prijs in de klasse L/ABC in Sonnega. Met haar pony Orchids Radja reed ze ook nog naar de eerste prijs in de klasse L/DE, Henrica Bakker reed met Time ­out naar de eerste prijs in de klasse M/DE.