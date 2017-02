Harkemase Boys wint Friese derby

HARKEMA - Harkemase Boys heeft zaterdag de Friese derby in de derde divisie tegen ONS Sneek gewonnen. De enige treffer was een wereldgoal van Ezra Schrijver in de slotfase.

De eerste helft was voor de bezoekers, na rust werd Harkemase Boys steeds sterker met de goal van Schrijver als beloning voor het aanvallende spel. Periodekampioen is Harkemase Boys nog niet, want concurrent Rijnsburgse Boys won ook.

Ruim tien minuten voor tijd was het raak. Matthijs Hardijk zette voor vanaf rechts en met een stijlvolle halve omhaal schoot Ezra Schrijver schitterend raak. De topscorer van Harkemase Boys raakte begin november geblesseerd en begon tegen ONS voor het eerst zijn rentree weer in de basis. Met deze treffer was hij goud waard voor Harkemase Boys. In de slotfase waren er nog wel kansen aan beide kanten, maar er vielen geen goals meer.