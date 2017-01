Harkemase Boys wint doelpuntrijk oefenduel

ANNEN - Harkemase Boys heeft zaterdag het oefenduel tegen ACV met 4-3 gewonnen. De wedstrijd, die werd gespeeld op het kunstgrasveld van VV Annen, ging heen en weer: na een kwartier stond het 2-0 voor Harkemase Boys, vijftien minuten voor tijd had ACV een voorsprong te pakken, maar uiteindelijk won Harkemase Boys toch.

Ook belangrijk voor de Harkiten: Karel IJzerman maakte zijn officieuze debuut voor Harkemase Boys. Hij speelde een halfuur als linksback. En Jesse Renken maakte zijn rentree: de rechtsback is hersteld na een polsbreuk die hij begin december opliep.

Robert Stelpstra opende in de tiende minuut de score, na een voorzet van Matthijs Hardijk. Vijf minuten later kwam Jesse Renken op over de rechterflank. ACV-doelman Ben Wormmeester keerde zijn inzet. De rebound van Heine Uuldriks werd in eerste instantie van de lijn gehaald, maar daarna kopte Uuldriks alsnog raak. Halverwege de eerste helft verkleinde ACV de achterstand. Haaije Feenstra speelde een vrije trap op Thomas Metzemaekers, waarna aanvoerder Guus de Vries fraai (balletje achter het standbeen) afrondde. Even later was er een flinke tegenvaller voor ACV: De Vries viel uit met een hamstringblessure.

Na rust, met acht wijzigingen in de ploeg bij ACV, nam de hoofdklasser uit Assen het initiatief. Na een fout achterin bij Harkemase Boys kwam Haaije Feenstra in balbezit. De middenvelder schoot vanaf de rand van het strafschopgebied en via binnenkant paal raak. Een kwartier voor tijd werd het zelfs 3-2 voor ACV. Na een goede actie van Rutger Timmermans over links kreeg Dennis Molema in eerste instantie een kans om te scoren, maar Erich Jongeling (vorig seizoen nog speler van ACV) greep goed in. Vervolgens schoot Saber Hendriks tegen Molema op, maar de tweede poging van Hendriks ging er wel in.

In de laatste tien minuten voerde Harkemase Boys het tempo op om een nederlaag te voorkomen. Dat lukte. Matthijs Hardijk vond Robert Stelpstra, die eerder bij de bal was dan Wouter Oostland en raak schoot door de benen van Devon Harmsma. Kort daarna redde Harmsma goed op een inzet van Stelpstra, maar Harkemase Boys hield er een corner aan over. Johnny de Vries vond Jesse Renken, die zijn rentree bekroonde met de winnende kopgoal: 4-3 voor Harkemase Boys.

Zaterdag staat voor Harkemase Boys de uitwedstrijd tegen DVSí33 op het programma. Het duel in Ermelo begint om 15.00 uur.