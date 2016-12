Harkemase Boys wilt traplift

HARKEMA Harkemase Boys is door De Friesland Zorgverzekeraar genomineerd voor Het Beste Idee van Friesland. De Harekieten hebben het plan opgevat om een traplift te realiseren naar het Sponsorhome op de eerste verdieping van kantine Dyksicht. Stemmen op het idee kan hier: www.harkemaseboys.nl/traplift.



Het hoofdveld van de vv Harkemase Boys bevat een zit- en sta tribune, maar deze is niet goed bereikbaar te maken voor de mindervalide voetballiefhebbers. In het Sponsorhome kunnen de mindervaliden warm en droog zitten en hebben ze een prima uitzicht over het veld.

Om in het Sponsorhome te komen, moet men via een trap naar boven en dit is juist voor oudere en mindervalide mensen een groot probleem. Voor deze mensen wil Harkemase Boys graag een traplift installeren om zo op een eenvoudige manier naar boven en naar beneden te kunnen. "Op dit moment levert het wel eens hachelijke situaties op als we proberen iemand naar boven te krijgen die slecht ter been is", zegt Wouter Slotegraaf namens de Derde Divisionist.