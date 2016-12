Harkemase Boys stoomt op naar middenmoot

KATWIJK AAN DEN RIJN – De vorm van Harkemase Boys groeit en met de 1-4 winst tegen FC Rijnvogels is voor de winterstop de middenmoot bereikt van de derde divisie.

Het eerste doelpunt van Harkemase Boys ontstond na een actie van Arton Musliu, die een voorzet afleverde, waarna een speler van FC Rijnvogels in eigen doel schoot. Musliu was ook goed voor de tweede treffer. Henny Bouius bracht met een afstandsschot de marge op drie en Robert Stelpstra besliste de wedstrijd definitief. Door een strafschop werd het nog 1-4.

Trainer-coach Henk Herder van Harkemase Boys is altijd in zijn ploeg blijven geloven, ook na een slechte reeks met louter nederlagen. . “Sy ha gjin slechte ploech,” zo analyseerde Henk Herder na afloop, “mar wy wienen hartstikke skerp. Fan it begjin ôf al.” Met name over het aantal gecreëerde kansen was de trainer te spreken. “De stekballen fan it middenfjild nei foarren, dat wie geweldich. Wy ha in pear hiel goede kânsen hân, dêr mochten der noch wol in pear fan yn.” Zoals altijd hamerde Herder ook op weinig weggeven achterin. Dat ging goed, ondaks de vele blessures in de laatste linie. “Wy hienen wer hast de nul, de organisaasje stie goed. De jonges dy’t no spilen litte sjen dat se dit nivo ek prima oankinne. Dat is allinnich mar moai foar in trainer.”