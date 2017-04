Harkemase Boys periodekampioen na remise

HENDRIK IDO AMBACHT - Harkemase Boys is periodekampioen. Zelf speelden de Friezen met 2-2 gelijk op bezoek bij ASWH. Dat was meer dan genoeg, want de enige overgebleven concurrent – Rijnsburgse Boys – verloor van FC Lisse.

Met de periodetitel heeft Harkemase Boys zich verzekerd voor nacompetitie om promotie naar de Tweede Divisie. In Hendrik-Ido-Ambacht kopte Heine Uuldriks zijn ploeg al vroeg op voorsprong. Met een discutabele treffer kwam ASWH op gelijke hoogte, maar Oebele Schokker schoot uit een gemakkelijk gegeven strafschop de 1-2 binnen.

In de tweede helft was ASWH heer en meester en de late gelijkmaker van Robbert Olijfveld was terecht. De ploeg van trainer Henk Herder begon het seizoen in de derde divisie goed, had daarna een terugval en kwam vervolgens sterk terug. Dit resulteerde tot nu toe in een zevende plaats op de ranglijst.