Harkemase Boys met kater kerstdagen in

HARKEMA – Na een goede reeks wedstrijden is de opmars van Harkemase Boys in de derde divisie tot stand gekomen. Hekkensluiter SV Huizen groef zich in op sportpark ‘De Bosk’ en die tactiek loonde. Huizen won met 0-1 en heeft daardoor wat meer ‘lucht’ gekregen in de strijd tegen degradatie. Harkemase Boys hield aan dit duel geen punt over, maar wel drie rode kaarten. Door Jelle Jeensma

Harkemase Boys miste zaterdag de finesse en de creativiteit om de verdedigend ingestelde tegenstander te ontregelen. Het was dan ook een vlakke wedstrijd met weinig hoogtepunten. Toch bleef de spanning erin. De ploeg van trainer Henk Herder was wel sterker, maar creëerde te weinig mogelijkheden. Ook Huizen stichtte zelden gevaar, zodat het aantal kansen in deze wedstrijd op één hand was te tellen.

Het breekpunt ontstond in de tweede helft. Spits Robert Stelpstra, die niet goed in de wedstrijd zat, moest met een rode kaart van het veld, waardoor Harkemase Boys met tien man verder moest. Scheidsrechter Marcel Roeleveld pikte het commentaar op zijn leiding niet. Daar bleef het niet. Ook de verbale strapatsen van Bart de Groot en Erich Jongeling (twee keer geel) werden bestraft door de leidsman, die niet met ziet spotten, maar een paar discutabele beslissingen nam.

Spel teveel over rechts

Oebele Schokker nam zijn ploeg bij de hand in dit duel. De aanvoerder liet soms weer geniale acties zien en was altijd aanspeelbaar, maar het manco was dat het spel van Harkemase Boys te stereotiep was. Steeds werd de rechterkant gezocht bij de aanvalsopbouw. Linker vleugelaanvaller Arton Musliu werd te weinig aangespeeld, waardoor de variatie ontbrak en Huizen gemakkelijk overeind bleef. De beste kans in de eerste helft was voor Matthijs Hardijk. Nadat Oebele Schokker zich langs een paar tegenstanders had gegoocheld en de bal panklaar legde trof Hardijk de lat. Even later kwam Huizen in de buurt van het strafschopgebied van Harkemase Boys en werd de bal door Harkemase Boys van de doellijn worden gehaald na een vrije trap. Dat waren de weinige hoogtepunten.

Ook na rust bleef het spel stroef bij Harkemase Boys en bleek Huizen onverzettelijk. Trainer Henk Herder was blijkbaar niet tevreden en liet drie spelers warmlopen. Harkemase Boys hielp Huizen terug in de wedstrijd nadat Robert Stelpstra eraf moest. Huizen toonde meer aanvallende intenties en plotseling bleek dat de promovendus helemaal niet zo’n slecht elftal heeft. Harkemase Boys raakte van de kook en moest verdedigend aan de noodrem trekken. Een doelpunt hing in de lucht en dat kwam er dan ook. Iry Etwi passeerde keeper Erick Jansema. Harkemase Boys moest daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar veel kansen leverde het offensief niet op. Een inzet van Matthijs Hardijk ging naast en een vrije trap van Oebele Schokker leverde evenmin resultaat op. Het paste in het beeld van deze wedstrijd waarin Harkemase Boys een machteloze indruk maakte.

Terugval op ranglijst

Harkemase Boys had gehoopt te overwinteren als subtopper, maar is na de 0-1 nederlaag nu weer wat verder weggezakt op de ranglijst. Trainer Henk Herder raakt niet van de wijs door deze tegenvaller. “We hebben een goede reeks wedstrijden achter de rug en punten gepakt. Daarom gaan we met een goed gevoel de winterstop in.” Huizen was een harde noot om te kraken, vond Herder. “Ze kwamen voor een punt. Het is moeilijk voetballen tegen zo’n verdedigende tegenstander. We moesten geduldig blijven en wachten op onze kansen. Die hebben we te weinig gekregen.”

Harkemase Boys staat nu twaalfde in de derde divisie met 23 punten, hetzelfde puntenaantal als ONS Sneek. De competitie wordt hervat op 14 januari met een uitwedstrijd tegen Jong Almere City.