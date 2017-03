Gymnasten DIO laten talenten zien

GERKESKLOOSTER - Gymnastiekvereniging D.I.O. uit Gerkesklooster-Stroobos organiseerde zaterdag voor haar eigen leden een onderlinge wedstrijd. Het was een mooie gelegenheid voor de deelnemers om eens te laten zien hoe ze op een officieel podium zouden presteren.

De vereniging bestaat voornamelijk uit jonge leden die, op een enkeling na, nog geen enkele wedstrijdervaring hebben. Het deelnemersveld was opgedeeld in vier verschillende categorieën. Bijna alle leden vanaf zes jaar hadden zich aangemeld voor deze dag. De gymnasten mochten op de onderdelen sprong, vloer en brug/rekstok hun talenten laten zien.

Het was een geslaagde ochtend. Onder andere door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Aan het einde van de ochtend gingen alle deelnemers met een medaille en een diploma naar huis. Eerste prijzen waren er voor Yesse de Haan in de categorie jongens, Marike Zuidersma in de categorie 6-7 jaar A, een gedeelde eerste prijs voor Noa Meijerhof en Evie Koopmans in de categorie 6-7 jaar B en een eerste prijs voor Silke Sikkema in de categorie 8+.