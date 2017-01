Gongdamtoernooi Gerkesklooster

GERKESKLOOSTER Voor de tweeëndertigste keer organiseert damclub O.K.K. in Gerkesklooster–Strooboshaar het traditionele 'Drie Provinciën Gongdamtoernooi'. Op vrijdag 10 februari is men welkom in gebouw Rehoboth vanaf 19.30 uur.

Evenals voorgaande jaren wordt er gespeeld in: hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, jeugdklasse, huisdammers en de damesklasse. Er wordt gespeeld in groepen van maximaal acht personen. De groepen worden zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. In elke groep zijn extra vleesprijzen te winnen, In de pauze is er een verkoop van loten. Na de prijsuitreiking is de verloting waarin vleesprijzen en taarten te winnen zijn. De kosten bedragen €3,- per persoon.

U kunt zich schriftelijk aanmelden tot donderdag 9 februari bij: S. Veenstra, Z.W. Kooistraat 42, Stroobos, tel. 0512-351465 of telefonisch bij J. Veenstra, 0594-612774.