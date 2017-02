Goede prestaties Heideruters

TOLERT -Cristina van der Tuin van de Heideruters uit Harkema reed met haar paard Highflyer naar een eerste prijs in de klasse BB op concours in Tolbert. De jury beloonde de combinatie met 71 punten voor de rijstijl.

Ciska Bakker startte met haar pony Flugel op een dressuurwedstrijd in De Westereen.

Ze haalde hier haar eerste winstpunt in de B-dressuur en mag zich nu ook presenteren in de springring.