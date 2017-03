Prijzen op Friese kampioenschappen acrogymnastiek

DOKKUM - Het Fries kampioenschap acrogymnastiek voor D- en E-teams werd zaterdag gehoden in Dokkum. Naast titels stroomden verschillende deelnemers door naar de districtskampioenschappen op 18 maart in Ureterp.

Leon Riddersma en Isa Bouwman van SFK uit Drachtercompagnie werden eerste en mogen zich over twee weken presenteren op het district.

Voor Set ‘m op waren er een mooie resultaten. Een Friese titel en een zilveren medaille werd meegenomen naar Augustinusga. Annemarit van der Merk en Nienke Veenstra sleepten een zilveren medaille in de wacht. De Friese titel werd ’s middags bemachtigd door het duo Alisha van der Veen en Marrit Posthumus bij de E-junioren.

Bij de D duo’s lieten alle drie teams van WSBF uit Surhuisterveen zien dat ze goed beslagen ten ijs kwamen. Eva van Sluijs en Kim Zuur behaalden goud en Yvonne Jagersma en Inge Stienstra namen het brons mee naar huis. Het D-trio Lotte van Sluijs, Sanne van der Ploeg en Marrit Sietzema bemachtigde zilver. Het D-juniorenduo Siebrina van der Wal en Xiao Mei Harms nam brons in ontvangst.

Bij de E-juniorentrio’s is de concurrentie sterk. Gemma van der Werff, Ryanne Oostra en Tess de Vries wisten een tweede plek te behalen. In de categorie E-duo’s behaalde het duo Roos Drost en Maud Boersma technisch de hoogste score van de dag en artistiek waren zij ook een van de sterkere duo’s in deze categorie. Ze wonnen zilver.