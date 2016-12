Friese boksers op stoom in Leeuwarden

LEEUWARDEN - Nostalgie in de Leeuwarder bokstempel; onder de kroonluchter werden net als vanouds veertien dampende partijen neergezet. Een groot aantal van die partijen bevatten Friese strijders. Boksschool De Wâldhoek uit Twijzelerheide, B.A.V Frisia en f&F Sneek vertegenwoordigden Fryslân met tien pugilisten.

Regerend Nederlands kampioen B-klasse bij de dames tot 75 kilogram Jacqueline Pitstra uit Lekkum van de Wâldhoek bokste tegen Verana Verloop uit Enkhuizen en verloor verrassend op punten van de langere tegenstandster waar ze moeilijk grip op kreeg. Verloop bokst In een lagere gewichtsklasse lager en gebruikte haar lengte en snelheid goed.

De tweede regerend Nederlands kampioen in de junior B- klasse 69 kilogram, Yair Molenaar uit Feanwâlden van De Wâldhoek, bokste tegen de regerend ZNK kampioen in de jeugd B-klasse (leeftijd klasse hoger) Lyon Beerman uit Haarlem. In een technisch en tactische wedstrijd verloor Molenaar nipt op punten van zijn oudere opponent.

Omdat het zeer moeilijk is om tegenstanders in de eigen klasse voor Molenaar te vinden was trainer Bernard Jansen genoodzaakt om in een andere klasse te zoeken. Een mooi leer- en groei moment voor Yair Molenaar

Leo Kuipers uit Twijzelerheide, boksend in het halfzwaargewicht voor Boksschool de Wâldhoek won overtuigend op punten en werd tevens als beste Friese bokser van de avond uitgeroepen.