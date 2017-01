Drie keer goud De Heideruiters

ZUIDEBROEK - Afgelopen week werd er in de Eurohallen het internationaal concours II CH GRONINGEN verreden. Namens de Heideruters uit Harkema traden daar verschillende combinaties in de ring.

Er reden drie amazones naar de winst in verschillende klassen. Dineke Veenstra reed met Kitty naar de eerste prijs in de klasse L/AB klassiek. Jayda Kailola won met Amber de klasse L/AB progressief. Ylse van der Veen reed met Kings Diamond naar het goud en naar het zilver in de beide M/C parcoursen.