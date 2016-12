De Heideruiters oppermachtig in Gaasterland



KOUDUM - In Koudum vond dit weekend een mooi concours plaats voor paarden en pony's. De Heideruters uit Harkema behaalden daar meerdere prijzen.

Ylse van der Veen won zaterdag met haar paard Felice van Paemel een tweede prijs in de klasse BB.Zondag won ze met haar pony Kings Diamond de klasse M/CDE.

Matie van der Tuin won in de klasse BB een tweede prijs met haar pony Prince, in de

Klasse B kon ze er nog een derde prijs aan toe voegen.Dineke Veenstra was samen met haar pony Kitty oppermachtig in de klasse L/ABC. Deze combinatie wist in allebei de parcoursen naar de eerste prijs te rijden.