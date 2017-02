Danswedstrijd SDM trekt ruim 3.000 bezoekers

LEEK - Door de wedstrijdorganisatie van sport en dansschool SDM werd zaterdag de tiende editie van de grootste danswedstrijd in het Noorden georganiseerd.

In Sportcentrum Leek werd gestreden om een beker én punten voor de Noord Nederlandse Kampioenschappen (NNKS). De categorieën varieerden van beginners (recreatieniveau) tot en met de meer ervaren teams (selectie en demoniveau) en van zesjarigen tot en met vijfentwintigjarigen. Alle teams kwamen uit in de diverse dansstijlen: streetdance/hiphop.

Er deden in totaal zo’n 180 teams en zo'n 2.000 dansers mee aan deze danscontest en er zijn ruim 3.000 bezoekers geweest. De volledige uitslagen staan op de website www.nnks.nl

Een dag eerder organiseerde Sport- en dansschool SDM, met onder andere locaties in Buitenpost en Surhuisterveen, voor haar eigen, jongere groepen een onderlinge wedstrijd met diverse optredens en kinderdisco's in Sportcentrum Leek. Na deze wedstrijden is het voor iedereen weer mogelijk om in te stromen bij de lessen in Leek óf op een van de andere leslocaties van Sport- en dansschool SDM. Meer informatie hierover is te vinden op de website van www.s-d-m.nl