Clinic Martin Verkerk bij Tennisclub Buitenpost

BUITENPOST - Oud-tennisser Martin Verkerk, bekend van zijn finale tegen Ferrero op Roland Garros in 2003, komt zaterdagmiddag 10 juni naar Buitenpost en gaat hier een tennisclinic verzorgen. Dit wordt één van de hoogtepunten van de viering van haar vijftig- jarig jubileum van Tennisclub Buitenpost.

Van 13.30 uur tot 17.00 uur gaat men aan de slag in de tennisclinic met oud-tennisser Martin Verkerk. Deelnemrs aan de tennisclinic moet zich opgeven, want is is plaats voor maximaal zestig mensen. Ondertussen kunnen de aanwezigen de 'slagsnelheid' van hun service bepalen. Vanaf 16.00 uur zijn de V.I.P.’s uitgenodigd en om 17.00 uur is het officiële gedeelte met een praatje, een hapje en een drankje. Hierna gaan de leden en de oud-leden aan een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een gezellige feestavond met Music P.P. Oud-leden zijn van harte welkom.

Bent u oud-lid, donateur, sponsor meldt u zich dan? Dat kan door een telefoontje te plegen naar de secretaris van de tennisvereniging Marjolein Schraag, 0511 541382 in Buitenpost en/of stuur een email naar mail@tv-buitenpost.nl. Alle informatie is ook te vinden op haar website www.tv-buitenpost.nl en op Facebook onder 'Tennisvereniging Buitenpost' en “Vrienden die de Tennisvereniging Buitenpost leuk vinden”.