Buitenpost verslaat koploper HZVV

BUITENPOST - VV Buitenpost heeft zaterdag met 2-1 van koploper HZVV gewonnen. Een knappe prestatie, want het was pas de derde nederlaag van de ploeg uit Hoogeveen dit seizoen, die al vanaf de eerste speeldag bovenaan staat.

De Blauwkes kwamen al binnen een half uur op een terechte 1-0 voorsprong door een doelpunt van Berend Schootstra. Net voor rust werd een speler van HZVV het veld gestuurd. Ondanks aandringen van de HZVV, lukte het Rudmer Loonstra een kwartier voor tijd uit een van de vele kansen de 2-0 te maken.

Lang kon Buitenpost niet genieten van de comfortabele voorsprong, want een paar minuten later maakten de gasten de terechte aansluitingstreffer. Vervolgens kreeg Buitenpost nog volop mogelijkheden om in de omschakeling de wedstrijd definitief te beslissen, maar het duel eindigde uiteindelijk in een verdienstelijke 2-1.