Buitenpost speelt moeizaam gelijk tegen BCV

BUITENPOST - De voetbalderby tussen VV Buitenpost en BCV is zaterdag in 1-1 geëindigd door doelpunten van Martijn van Roeden (Buitenpost) en Steffen Procee (BCV). De thuisploeg speelde een matige wedstrijd tegen de Burgumers die voorlaatste staan in de rangschikking van de eerste klasse.

Het hardwerkende BCV had meer uit de strijd kunnen slepen als het team zorgvuldiger was omgegaan met de kansen. Een hoofdrol was weggelegd voor scheidsrechter Marco Oosting. Hij trok maar liefst zes keer geel en twee directe rode kaarten in de overigens sportieve wedstrijd.

Beide teams misten nogal wat spelers. Zo stond bij Buitenpost A-junior Chiel de Jong weer linksback en was ook mandekker Alwin Kuperus, speler van het vierde, opgeroepen de verdediging te komen versterken. In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht. De strijd speelde met name plaats op het middenveld. De aanvallers kwamen amper in het spel voor, waardoor er slechts enkele kansen over en weer ontstonden.

In de tweede helft was het Buitenpost dat beter uit de kleedkamer kwam. Het eerste kwartier na rust zetten de Blauwkes goed druk, hetgeen in de zestigste minuut leidde tot de 1-0. Jorrit Terpstra kwam alleen voor de keeper, maar zag zijn doelpoging gekeerd. In de rebound lukte het Martijn van Roeden alsnog te scoren. Een klein kwartier later schoot BCV’er Steffen Procee de gelijkmaker binnen uit een afgeslagen hoekschop. De thuisploeg protesteerde en vond dat de Buitenpost-doelman Robert van der Laan hierbij was gehinderd door een Burgumer speler. De leidsman keurde het doelpunt na raadpleging van zijn assistent echter goed.

Na deze treffer waren de beste kansen voor BCV. In een duel viel Jorrit Terpstra op BCV’er Bauke Prins. Toen de twee na enig rollebollen weer overeind stonden, toonde de arbiter beide resoluut de rode kaart. In blessuretijd kreeg Wim de Vries zijn tweede gele kaart, waardoor ook hij van het veld moest. Zo eindigde de wedstrijd in mineur voor Buitenpost en ook voor BCV, dat weinig opschiet met het ene punt.