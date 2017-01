Buitenpost rolt VEV'67 op

LEEK - VV Buitenpost is uitstekend uit de winterstop gekomen. De Blauwkes wisten in Leek met maar liefst 0-6 van VEV'67 te winnen.

In de eerste helft waren de ploegen nog aan elkaar gewaagd, al waren de beste kansen voor Buitenpost. Het was dan ook terecht dat Buitenpost met een 0-1 voorsprong mocht rusten.

In de tweede helft had de thuisploeg geen vat meer op de bezoekers. Het elftal van trainer René van der Weij voerde de omschakeling goed uit en gaf geen kans weg. Nadat de 0-2 en 0-3 was gevallen, denderde Buitenpost in de slotfase over VEV'67 heen en werd er nog eens drie keer gescoord. Bijzonder dat de zes Buitenposter doelpunten door zes verschillende spelers werden gemaakt: Joran Olijve, Jorrit Terpstra, Wim de Vries, Rob Dijkstra, Joop Pijnacker en Martijn van Roeden. Verder mocht bij Buitenpost weer een debutant invallen: Martijn Douma.