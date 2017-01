Brons acroteam WSBF

BELGIE - Het acroduo Baukje Wassenaar en Jiska Batema van WSBF uit Surhuisterveen behaalde zaterdag in Belgie het brons met een prachtige combinatie-oefening.

Met een miniem verschil moesten ze, in een zwaar deelnemersveld twee Belgische teams voor laten gaan. Het duo van WSBF dat uitkomt in de B-lijn, liet zowel technisch als artistiek een strakke oefening zien aan de jury In de C-lijn werd WSBF vertegenwoordigd door een duo en twee trio’s Het trio Jelly Frankes, Anna-Wietske Elzinga en Feline van der Veer behaalden hier een vierde plaats Femke Kooistra, Annieck Wiersema en Alida Lindeboom eindigden in een jongere leeftijdscategorie op een tiende plek.

Het duo Elina Sipma en Lieke Bos werden in hun categorie vijfde.