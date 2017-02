Bosje nieuwe keeper Harkemase Boys

HARKEMA - Jouke Bosje speelt volgend seizoen voor Harkemase Boys. De 25-jarige doelman maakt de overstap van tweedeklasser Sint Annaparochie.

De in Leeuwarden woonachtige Bosje komt oorspronkelijk uit het dorpje Wjelsryp en begon met keepen bij VV Oosterlittens. In 2014 maakte hij de stap naar Sint Annaparochie en nu dus naar sportpak De Bosk. In zijn dagelijkse leven werkt Bosje, die ook een meer dan verdienstelijk kaatser is, bij een adviesbureau in de voedselindustrie.

"Ik kom met m'n vader altijd al kijken bij Harkemase Boys", vertelt de doelman. "De club Harkemase Boys is in sommige opzichten vergelijkbaar met Sint Annaparochie. Groter natuurlijk, maar de sfeer is hetzelfde en de beleving geweldig. Mensen zeggen hier wat ze denken en daar houd ik van."

Robin Huisman de Jong verruilt volgend seizoen Harkemase Boys voor eersteklasser VV Buitenpost. De verdediger heeft geen basisplaats meer bij Harkemase Boys.