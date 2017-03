Ruim tienduizend bezoekers bij Biddle Survivalrun

KOOTSTERTILLE – De organisatie van de Biddle Survivalrun had geen betere omstandigheden kunnen treffen in het vroege voorjaar. Het stralende mooie weer nodigde zondag meer dan tienduizend bezoekers uit om de deelnemers te volgen, die in Kootstertille een gevarieerd parcours met hindernissen aflegden. Ze waren allemaal vertegenwoordigd: jeugd, recreanten en wedstrijdlopers en ouders met hun kinderen.

Door Jelle Jeensma

Survival is niet alleen het bedwingen van hindernissen met touwen, netten, balken en bomen. Ook houthakken, boogschieten en kanoën horen bij deze uitdagende sport, waarvoor serieus getraind moet worden. Een enkeling vertrok trekkebenend en licht geblesseerd naar de douches, soms was het zwaar. Op het finishterrein zorgde zanger Johan Timersma voor de muzikale verstrooiing. Er was veel sfeer te proeven tijdens dit evenement.

Survivalsport groeit snel Peter Bakker uit Hurdegaryp was één van de prijswinnaars die zijn prijs in ontvangst mocht nemen nadat hij de Korte Survival Run bij de vijftigplus mannen had afgelegd. Zijn trofee bevat een pompeblêd met survivalatleten, die in apenhang via een touw een afstand overbruggen, één van de basistechnieken van survival.

De vierenzestigjarige Bakker is doorkneed in de survivalrace, want hij is naast actief atleet trainer bij Survivalvereniging Leeuwarden. “Ik ben pas na mijn veertigste begonnen met survival, een paar jaar later werd ik Nederlands kampioen in mijn categorie. Survival is een veelzijdige sport. Je gebruikt alle spieren in je lichaam op een natuurlijke manier. Het draait om lenigheid, coördinatie, techniek en kracht. Survival mag zich verheugen in een sterk toenemende belangstelling. De survivalsport is booming, elk jaar groeit het ledenaantal van onze vereniging in Leeuwarden met tien procent en ook bij Survival Kootstertille zit de groei er in. De hindernissen in Kootstertille zien er elk jaar weer prachtig uit. Veel respect voor de organisatie dus.”

Nieuwe hindernissen Theo Posthumus, voorzitter van de Stichting Survival Kootstertille vertelt over het grote succes van het evenement. “Toen we zestien jaar geleden begonnen waren er tweehonderd deelnemers. Nu zijn dat er meer dan vijftienhonderd en zijn er ruim vierhonderd vrijwilligers in touw.” De organisatie had voor deze survivalrun drie nieuwe hindernissen in het parcours opgenomen, de Ninja Warrior-hindernis voor de wedstrijdcategorieën, de hindernis boven het water bij de brug aan de Tilsterkant en daknet/balk. Kootstertille wil in de toekomst weer eens een Nederlands kampioenschap organiseren, want daarmee heeft onze organisatie ervaring.

De wedstrijdlopers en recreanten liepen verschillende afstanden. De acht- en negenjarigen van het Jeugd Survival Circuit D deden voor het eerst mee en legden vier kilometer af.

Wedstrijduitslagen survival: JSCD (Jeugd Survival Circuit) heren: Leon Frederiks uit Westerbork. 3e Jelte Kloosterman uit Kollumerzwaag.

JSCC heren: Ferry Schurink uit Vollenhove JSCC dames: Britt van Gils uit Hengelo. 2e Gelien Reiding uit Kootstertille.

JSCB heren: Bart Postma uit Driebergen. JSCB dames: Elsa Rijpstra uit Oentsjerk.

JSCA heren: Alex Kling uit Veenendaal. JSCA dames: Bo de Groot uit Veenendaal.

MSR (Middellange Survivalrun) heren: Jurien Entius uit Hoorn. MSR dames: Lisan de Vries uit Noardburgum. KSR (Korte Survivalrun) heren: Wouter Keuning uit Gytsjerk. KSR dames: Nienke Veeneman uit Losser.