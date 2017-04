Belofte Veldman naar Harkemase Boys

HARKEMA - Harkemase Boys heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Pier Veldman. De twintigjarige Fries komt over van de beloften van FC Groningen. In maart speelde Veldman nog met Jong FC Groningen tegen Harkemase Boys (2-2).

Veldman is een aanvallend ingestelde speler, die vooral op beide flanken goed uit de voeten kan. Naast zijn drukke bestaan als voetballer, doet Veldman de opleiding Business Economics aan de universiteit in Groningen.

“Ik heb Harkemase Boys ervaren als een sfeervolle club met fanatieke supporters”, zegt Veldman. "Ik kijk er naar uit om daarvoor te spelen. Volgend seizoen wil ik veel minuten maken en er voor de supporters en de club een succesvolle tijd van maken.'

Harkemase Boys verloor zaterdag met 2-1 van Rijnburgse Boys. Harkemase Boys kwam door Klaas Schotanus snel op een 0-1 voorspong, maar daarna domineerde Rijnburgse Boys. Na rust kwam Harkemase Boys beter in de wedstrijd, maar scoren lukte alleen de thuisploeg. Zaterdag speelt Harkemase Boys om 14.30 uur thuis tegen ODIN'59. De ploeg uit Heemskerk is een concurrent in de strijd om lijfsbehoud in de Derde Divisie.