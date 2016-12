Be Quick verliest nipt bekerwedstrijd in Buitenpost

BUITENPOST - Na acht winstpartijen op rij (inclusief twee bekerwedstrijden) moest Be Quick Dokkum vlak voor de winterstop nog een kleine nederlaag incasseren. Eersteklasser Buitenpost had aan één doelpunt genoeg om de volgende bekerronde te bereiken. De Dokkumers kwamen na een voorzichtige start steeds beter in de wedstrijd en waren in de tweede helft de bovenliggende partij.

Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Buitenpost. Be Quick kwam aarzelend uit de startblokken en had na een kwartier geluk dat Rudmer Loonstra in kansrijke positie voorlangs schoot. Een paar minuten later was het opnieuw gevaarlijk. Tjalling de Boer leed onnodig balverlies, maar de thuisclub profiteerde niet, want de inzet ging via keeper Eelke Kooistra over het doel. Uit de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Rob Dijkstra raakte de bal bij de eerste paal dusdanig dat hij tussen een aantal spelers door over de doellijn verdween, 1-0.

Be Quick kwam na dit doelpunt steeds beter in de wedstrijd. Uit een goede voorzet van Richard Kempenaar kreeg Aldert Hietkamp nog een mooie schietkans, maar hij kon de bal niet vol raken. Buitenpost kreeg vlak voor rust nog een mogelijkheid, maar Rudmer Loonstra schoot opnieuw naast.



Be Quick kwam prima uit de kleedkamer, gooide alle schroom van zich af en kon vanaf het begin van de tweede helft het initiatief naar zich toetrekken. De duels werden vrijwel allemaal gewonnen en de thuisclub werd het grootste deel van de tweede helft teruggedrongen op de eigen helft. Het overwicht van Be Quick leverde echter slechts twee uitgespeelde kansen op. Na ruim een kwartier had de gelijkmaker kunnen vallen. Vanaf rechts kwam er een goede voorzet, maar de volledig vrijstaande Janco Wiersma raakte de bal helemaal verkeerd. Tien minuten later kreeg Marten Hoeksma nog een kans na een mooie steekbal, maar zijn inzet werd goed gepakt door keeper Robert van der Laan. Een afstandsschot van de sterk spelende rechtsback Marcel van der Meulen werd prima gepareerd door de thuisclubkeeper.

Be Quick had het meeste balbezit en thuisclub Buitenpost probeerde vanuit een verdedigende stelling met een snelle counter te kunnen toeslaan. Dat laatste lukte niet en Be Quick bleef tot het eindsignaal hopen op de verdiende gelijkmaker. Het bleef tot de laatste minuut spannend, maar de gelijkmaker bleef uit. Scheidsrechter J. de Jong leidde de sportieve wedstrijd op uitstekende wijze.