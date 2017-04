Bauke Jan Stuursma nieuwe trainer O19 VV Buitenpost

BUITENPOST - Bauke Jan Stuursma (21) is volgend seizoen trainer van onder 19-1 van VV Buitenpost. Hij volgt Ruben Schootstra op die besloten heeft te stoppen.

Bauke Jan Stuursma heeft al verschillende jeugdteams getraind bij de Blauwkes. ³Het is een uitdaging een succesvolle coach op te volgen. Onder 19 jaar speelt in de vierde divisie. "Het is mooi junioren op te leiden in de laatste stap naar de senioren", aldus Bauke Jan.

De Buitenposter heeft het diploma Trainer-Coach III gehaald en is daarmee klaar om het hoogste jeugdteam van de Blauwkes te trainen. "Bauke Jan is een jonge, ambitieuze trainer. Wij investeren in jeugdtrainers en geven ze een kans standaardteams te coachen", zegt bestuurslid Jan Douma van VV Buitenpost.

Bauke Jan is in 2010 begonnen als trainer van de F'jes. Daarna was hij assistent bij de C¹s en trainer van de D¹s. Op dit moment traint hij onder 15. "Ik heb zelf in alle eerste jeugdteams bij de vereniging gevoetbald. Vanwege blessureleed ben ik gestopt, maar ik voetbal soms nog wel met het zondagelftal mee."

Ruben Schootstra heeft ook verschillende jeugdteams getraind en wist vorig seizoen met O19 te promoveren naar de vierde divisie. Bauke Jan kijkt er naar uit zijn opvolger te zijn. "Het is een mooie stap. Ik ken de meeste jongens, ze voetballen op hoog niveau. Ik heb er zin in".